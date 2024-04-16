К протестующим в Тбилиси применили слезоточивый газ

Спецназ МВД Грузии применил к протестующим у служебного входа в парламент страны слезоточивый газ. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что спецназ прибыл к зданию парламента и приступил к разгону митингующих. В частности, был применен слезоточивый газ. Правоохранители задерживают протестующих, они отступают.

Известно, что у парламента Грузии также находятся лидеры оппозиции, в том числе депутат от партии «Стратегия Агмашенебели» Георгий Вашадзе.

Ранее сообщалось, что между протестующими и полицией в Грузии произошло столкновение.

Напомним, что 15 апреля в парламенте Грузии началось рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Данный документ вызвал общественный резонанс в стране. В частности, против него выступает оппозиция Грузия, которая считает его «русским законом».