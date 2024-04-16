В Грузии произошло столкновение полиции с протестующими у здания парламента

Перед служебным входом в парламент Грузии протестующие устроили потасовку с правоохранителями. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, митингующие, которые в основном являются представителями «Новой» партии расположились у служебного входа в парламент Грузии. Таким образом они хотели помешать депутатам и сотрудникам аппарата покинуть здание.

Правоохранители, находящиеся на месте, попросили протестующих отойти от ворот, но они отказались, что привело к стычке. О задержанных информации нет.

Напомним, что 15 апреля в Грузии началось рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния». Данный документ вызвал общественный резонанс в стране. В частности, против него выступает оппозиция Грузия, называя его «русским законом».