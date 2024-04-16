Эрдоган назвал виновного в эскалации конфликта на Ближнем Востоке

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху является ответственным за эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Эрдоган сделал во время обращения к нации после заседания кабинета министров.

«Мы видим, что опасности, которые мы пытались предотвратить в течение последних семи месяцев, реализуются одна за другой. Инциденты, которые мы пережили за выходные, показали, что Запад не справляется со своими обязанностями. Было бы нечестно и несправедливо оценивать ситуацию только по событиям ночи 13 апреля. С 7 октября израильское правительство предпринимает провокационные шаги, чтобы раздуть пожар в регионе», — заявил он.

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Кроме того, Эрдоган также назвал атаку на иранское посольство в Дамаске «последней каплей». По его словам, мировая общественность не стала осуждать агрессию со стороны Израиля, но «поспешила осудить действия Ирана».

«Те, кто не возвысил голос против агрессивного поведения Израиля, тут же поспешили осудить ответные действия Ирана. В данном случае в первую очередь следует осудить самого Нетаньяху. Именно Нетаньяху убил более 34 тысяч невинных людей, убивал представителей прессы, у которых не было другой цели, кроме как сообщать новости, взрывал школы, церкви, мечети, лагеря беженцев, людей, стоящих в очереди за гуманитарной помощью, совершал геноцид на глазах у всего мира и демонстрировал все виды испорченного поведения», — считает он.

Напомним, что 1 апреля израильская армия совершила воздушный удар по консульству Ирана в Дамаске. В результате погибло несколько иранских военных, среди которых были высокопоставленные генералы Корпуса стражей исламской революции. В ночь на 14 апреля Иран предпринял ответную атаку с помощью нескольких десятков беспилотников и ракет.