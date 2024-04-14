Атака Ирана на Израиль: главное

Иран запустил в сторону Израиля десятки беспилотников-камикадзе, сообщило сразу несколько СМИ. Среди них Times of Israel, The Jerusalem Post.

Ракеты, выпущенные Ираном скорей всего являются крылатыми, а не баллистическими, как утверждают иранские СМИ. С таким сообщением выступили израильские СМИ.

ЦАХАЛ заявил об атаке на позиции ливанской «Хезболлы» на юге страны в ответ на запуск БПЛА в сторону Израиля.

CNN сообщило о перехвате иранских беспилотников средствами ПВО США, их количество и место перехвата не называется.

Египет привел в состояние повышенной готовности средства ПВО на фоне атаки по Израилю.

Ирана предупредил о возможном ударе по Иордании, если она помешает атакам на Израиль.

CNN сообщает о самой массированной в мировой истории атаке беспилотников.

Миссия Ирана в ООН назвала атаку на Израиль ответом на агрессию "сионистского режима" против дипломатических объектов Ирана в Дамаске и опирается на статью 51 Устава ООН.

Минобороны Великобритании заявило о переброске дополнительны силы ВВС на Ближний Восток в связи с атакой Ирана на Израиль.

Al Arabiya сообщает, что силы ПВО Иордании сбивают запущенные Ираном ракеты.

Агентство AFP сообщило о взрывах в Иерусалиме.

Сирийские средства ПВО отражают израильскую атаку на международный аэропорт Дамаска. Об этом сообщила газета Al Watan со ссылкой на представителя командования ВС арабской республики.

Иран даст "зеркальный ответ" на любые действия Вашингтона против Тегерана, исходящие из любой страны мира, пообещал Корпус стражей исламской революции.

Около 2 часов ночи по мск 14 апреля Иран запустил новую партию беспилотников в сторону Израиля, сообщил телеканал Al Hadath.