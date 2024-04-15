МВД Грузии предупредило протестующих против законопроекта об иноагентах о необходимости повиноваться полиции. Об этом сообщает РИА «Новости».

В своем обращении ведомство также предупредило, что готово использовать против протестующих силу.

«Призываем организаторов и участников акции повиноваться законным требованием полиции <...> в случае если они выйдут за пределы нормы выражения свободы слова и мирного собрания, правоохранители используют специальные возможности», — сказано в обращении МВД.

Напомним, что 15 апреля грузинский парламент начал рассмотрение законопроекта «О прозрачности иностранного влияния», за авторством правящей партии «Грузинская мечта». Этот законопроект вызвал общественный резонанс в Грузии — оппозиционная часть общества выступает решительно против подобной меры и называет инициативу «русским законом».

В Тбилиси начался митинг против «русского закона»

Ранее тысячи протестующих против закона об иноагентах вышли на улицы Тбилиси.