Эксперт указал на сенсационный факт в атаке Ирана на Израиль

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин в разговоре с Рамблером высказался о возможных последствиях недавней атаки Ирана на Израиль, а также заявил о наличии признаков формирования в регионе нового военного альянса.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари. В результате взрыва на северной границе Израиля четверо израильских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. По данным CNN, президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

Эксперт отметил, что иранская атака на Израиль была больше похожа «на пиар-акцию».

Ирану нужно было показать, что он ответит Израилю на удар по офицерам Корпуса стражей исламской революции [в иранском консульстве в Дамаске], который был произведен 1 апреля. И в каком-то смысле Иран достиг этой цели, поскольку все это было «очень громко», все это обсуждается во всем мире, даже прозвучали заявления о том, что вот-вот начнется Третья мировая война. Но при этом мы видим, что реальный выхлоп этой атаки был практически нулевым – Израиль де-факто вообще не пострадал. Здесь парадокс заключается в том, что в результате атаки Ирана на сионистов в Израиле пострадала 7-летняя арабская девочка, а также трое арабов в Иордании. Все. Так что, с одной стороны, Иран достиг своей цели: это была громкая акция, и формально он ответил Израилю. Но, с другой стороны, Иран ответил таким образом, что формально у Израиля нет оснований продолжать [конфронтацию], ведь, повторю, Израиль фактически не пострадал. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку

Тот факт, что Израилю удалось перехватить большую часть запущенных Ираном ракет и беспилотников, «показывает слабости иранской военной машины», добавил эксперт.

«Так что в плане демонстрации военного потенциала у этой атаки для Ирана, несомненно, есть минусы, ведь израильтяне увидели, что на данный момент Иран не представляет для них особой угрозы. Израильтяне могут воспользоваться данной ситуацией, чтобы нанести серьезный ущерб иранскому ВПК, возможно, даже иранской ядерной программе. Но от соответствующих действий Израиль сейчас удерживают США», - отметил собеседник.

Конфликт Ирана с Израилем может негативно отразиться на политических позициях действующего президента США Джо Байдена, считает Каргин.

«Для Байдена сложилась очень плохая ситуация, ведь если Израиль ответит на атаку Ирана, если будет «большая война», то для него за полгода до выборов главы государства это будет означать крах, это практически гарантированное поражение. Кроме того, Байден как огня боится повышения цен на нефть, а оно, несомненно, произойдет в случае начала «большой войны» и повлечет за собой крайне негативные последствия для американской экономики. Поэтому Байден всеми силами старается сделать так, чтобы Израиль не отвечал», - сказал политолог.

В настоящее время «мяч на стороне Израиля», и не отвечать на атаку Ирана «по ближневосточным меркам ему будет не комильфо», добавил эксперт.

«Тут надо учитывать, что на Ближнем Востоке существуют свои понятия, и совсем не ответить Израилю нельзя. Однако Байден сейчас сдерживает своего союзника от ответа, и все это видят. То есть это может быть воспринято как некое предательство. В этой связи вспоминается известная фраза [бывшего государственного секретаря США] Генри Киссинджера: «Опасно быть врагом Америки, но быть другом Америки — фатально». И сейчас она заиграла новыми красками», - отметил специалист.

По словам Каргина, масштаб возможного ответа Израиля на атаку Ирана будет зависеть от политического руководства страны и той задачи, которую оно поставило перед собой.

«Израиль может ответить Ирану формально, условно говоря, той же монетой, то есть просто поставить галочку, либо же он может нанести реальный ущерб. Израиль, например, может использовать свой ход в этой игре для того, чтобы нанести серьезный удар по всей иранской военной системе. Теоретически он может на это пойти, поскольку глобально Иран представляет для Израиля «старую и значимую угрозу». Но теперь много в этом вопросе, конечно, зависит от позиции США. На полную конфронтацию с Америкой Израиль сейчас не готов, а Байден, согласно имеющимся «сливам» информации, сейчас очень сильно давит на Израиль, что бы тот никак не отвечал», - подчеркнул аналитик.

Значимым фактором, повлиявшим на нынешний расклад политических сил на Ближнем Востоке, стало уничтожение запушенных Ираном ракет и беспилотников силами ПВО Иордании и Саудовской Аравии, добавил эксперт.

«Успешнее, чем ожидалось». КСИР прокомментировал атаку на Израиль

«Конечно, это сенсация, ведь эти мусульманские страны фактически стали союзниками Израиля. Иордания точно сбивала ракеты, которые запустила по Израилю другая ближневосточная мусульманская страна, а насчет Саудовской Аравии есть различные мнения, но, судя по всему, она их тоже сбивала. Раньше ничего подобного даже представить было невозможно. То есть мы видим, что сейчас в регионе образуется новый военный альянс – это Израиль и в той или иной степени Иордания и Саудовская Аравия. И тут важно понимать, что Иордания во многом находится под влиянием США, но от Саудовской Аравии она зависит еще больше. А Саудовская Аравия при этом зависит от США в малой степени. И здесь можно констатировать, что Саудовская Аравия видит в Иране большую угрозу, нежели в Израиле, с которым у нее нет ни экономического, ни идеологического противостояния», - заключил Каргин.

Израиль может ответить на операцию Ирана уже в понедельник, 15 апреля. Об этом ранее сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на западных чиновников.