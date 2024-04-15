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Четверо военных Израиля получили ранения в результате взрыва на севере страны

Четверо израильских военнослужащих получили ранения различной степени тяжести в результате взрыва на северной границе Израиля. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Военные Израиля получили ранения в результате взрыва на севере страны
© Газета.Ru

Один военный получил серьезные ранения, двое — ранения средней тяжести, один — легкие травмы.

По факту случившегося начата проверка. Пострадавших бойцов эвакуировали в госпиталь для оказания медицинской помощи. Их семьи оповещены о случившемся.

Инцидент произошел в ночь на 15 апреля «в районе северной границы» страны. Утверждается, что это был взрыв неизвестного происхождения.

Также ЦАХАЛ сообщал, что истребители израильских военно-воздушных сил Израиля в ночь на 15 апреля перехватили неизвестный беспилотный летательный аппарат, который приближался к стране с востока.

В ночь на 14 апреля Иран атаковал Израиль в ответ на израильский удар по консульству Ирана в сирийском Дамаске 1 апреля. Израильские власти готовились к масштабному нападению со стороны Тегерана. За пятичасовую атаку исламская республика выпустила в направлении Израиля 185 беспилотников, 30 крылатых ракет и 120 баллистических ракет, сообщил спикер ЦАХАЛ Даниэль Хагари.

По данным CNN, президент США Джо Байден дал понять премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, что США не будут участвовать в наступательных операциях против Ирана.

Ранее Россия раскрыла причину атаки Ирана на Израиль.

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