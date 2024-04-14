Президент Ирана выступил с обращением к нации после ударов по Израилю

Президент Ирана Эбрахим Раиси выступил с обращением к нации после массированной атаки на Израиль. Он заявил, что это был акт самообороны: «победоносная операция вооруженных сил нашей страны была спланирована и осуществлена в ответ на агрессивные действия сионистского режима».

Обращение публикует агентство ISNA.

«Эта защитная мера, в рамках неотъемлемого права на законную самооборону Ирана, была ответом на агрессивные действия сионистского режима против целей и интересов Исламской Республики Иран», — сказал Раиси.

Он подчеркнул, что Тель-Авив совершил военное нападение на посольство Исламской Республики Иран в Дамаске, что привело к массовым жертвам.

Раиси отметил, что в течение последних шести месяцев и особенно последних десяти дней Исламская Республика Иран пыталась привлечь внимание международного сообщества и ООН к атаке Израиля.

«Но, к сожалению, Совет Безопасности ООН под влиянием США и других сторонников сионистского режима не смог выполнить свои обязанности», — отметил президент.

По его словам, отважные бойцы КСИР «открыли новую страницу в истории Ирана и преподали урок сионистскому врагу». Агрессор был наказан, как и обещал лидер Исламской революции аятолла Хаменеи.

Президент подчеркнул, что любые новые авантюры врагов Ирана получат «еще более жесткий ответ».

«Успешнее, чем ожидалось». КСИР прокомментировал атаку на Израиль

В воскресенье МИД РФ распространил официальное заявление, касающееся ночной атаки Ирана на Израиль. В документе сказано, что после бездействия западных членов Совбеза ООН Иран задействовал 51 статью Устава ООН, в которой прописано право на самооборону.