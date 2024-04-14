МИД РФ сделал заявление после ночной атаки Ирана на Израиль

МИД РФ считает, что из-за позиции западных членов Совбез ООН не смог «адекватно прореагировать» на израильский удар по консульству Ирана в Дамаске. После этого Тегеран нанес массированный удар по Израилю, апеллируя к праву на самооборону, прописанному в 51-й статье Устава ООН.

В заявлении сказано, что в ночь на 14 апреля по территории Израиля было запущено большое количество ракет и беспилотников.

МИД Ирана апеллировал к праву на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. В Тегеране отметили, что удар по Израилю стал ответом на нападения на иранские объекты в регионе, включая удар по зданию консульского отдела Посольства ИРИ в Дамаске 1 апреля.

Этот удар Россия решительно осудила. Однако Запад занял иную позицию.

«К сожалению, из-за позиции западных членов СБ ООН не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии», — отмечается в заявлении.

В МИД РФ выразили крайнюю озабоченность в связи с очередной опасной эскалацией в регионе и призвали все стороны к сдержанности и политико-дипломатическим средствам разрешения конфликта.

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«Считаем важным, чтобы конструктивно настроенные международные игроки этому способствовали», — отметили российские дипломаты.

Российским гражданам, находящимся в Израиле и соседних странах, в первую очередь, Иордании, Ливане и Сирии порекомендовали следить за сообщениями МИД и заграничных дипломатических учреждений РФ. Также следует пользоваться обновленным ресурсом — мобильным приложением «Помощник за рубежом».