$93.44-0.2899.73-0.95
Войти в почту

США отказались участвовать в операциях Израиля против Ирана

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху во время телефонных переговоров, что Вашингтон не станет принимать участие в наступательных операциях Тель-Авива против Ирана. Об отказе Штатов сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

США высказались по поводу участия в операциях Израиля против Ирана
© ТАСС

Ранее Джо Байден заявил, что его шаги помогли Израилю отразить атаку со стороны Ирана. По словам политика, именно американцы помогли израильтянам отбиться от беспилотников и ракет из Ирана. Байден также уточнил, что ударов по американским военным объектам в регионе зафиксировано не было.

Саудовская Аравия обратилась к Ирану и Израилю на фоне эскалации конфликта

В мире
Джозеф Байден
Биньямин Нетаньяху
Израиль
Иран, Исламская Республика
Соединенные Штаты
конфликт
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости