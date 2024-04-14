Саудовская Аравия обратилась к Ирану и Израилю на фоне эскалации конфликта

Саудовская Аравия выразила глубокую обеспокоенность в связи с эскалацией в регионе, призвав Иран и Израиль к сдержанности. Об этом заявили в МИД страны, передает РИА Новости.

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В министерстве подчеркнули, что стороны конфликта должны «уберечь регион от опасностей войны». В ведомстве также обратились к Совету Безопасности ООН, потребовав от него выполнить свою обязанность по поддержанию мира и безопасности.

В МИД предупредили, что дальнейшая эскалация приведет к серьезным последствиям.