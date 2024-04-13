Зеленский подтвердил поставку Patriot из Германии

Зеленский подтвердил, что Германия передает Киеву одну систему Patriot и ракеты для других систем. Об этом сообщает издание «Страна» со ссылкой на заявление Зеленского.

В соцсетях он написал, что у него состоялся «важный результативный разговор» с канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

«Я благодарен канцлеру за решение поставить дополнительную систему Patriot на Украину и ракеты для имеющихся систем ПВО», — отметил Зеленский.

Он призвал других лидеров государств-партнеров последовать этому примеру и тем самым продемонстрировать поддержку Киеву «в критичное для него время».

Зеленский рассказал о важном разговоре с Шольцем

В пресс-службе правительства ФРГ подтвердили, что Шольц провел телефонный разговор с Зеленским.

Накануне президент Польши заявил, что Варшава не может передать системы Patriot Украине.