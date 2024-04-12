Польша заявила о невозможности передать Украине системы ПВО Patriot

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Варшава не может передать системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Общественное».

Об этом политик заявил на совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой и Владимиром Зеленским. Дуда заявил, что у Польши сейчас нет средств ПВО Patriot. По его словам, страна только начинает устанавливать эти системы. Политик добавил, что в настоящее время в Польше развернуты комплексы Patriot, которые принадлежат армии США.

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Дуда добавил, что из всех стран-соседей Украины только в Польше «упала российская ракета». По его словам, Польша находится под угрозой «потенциального нападения» России.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что «добрая и спокойная» дипломатия Киева по вопросу поставок систем противовоздушной обороны Patriot не сработала, и теперь Запад придется просить «жестко».