В Одессе задержали мужчину с советскими открытками

В Одессе украинская полиция задержала мужчину, у которого были при себе старые праздничные открытки с изображением советских орденов, красных звезд, серпа и молота. Мужчину обвинили в «изготовлении и распространении коммунистической символики». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу украинской полиции.

«Мы задержали мужчину, у которого были открытки с символикой коммунистического режима», — говорится в сообщении, распространенном в соцсетях.

Опубликованы фотографии задержанного и принадлежащих ему открыток. Это десятки советских открыток, посвященных 8 марта, 1 мая и другим праздникам.

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В действиях задержанного усмотрели признаки преступления по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов).

Ранее президент России Владимир Путин выступил с речью, посвященной Одессе. Он сказал, что Одесса — русский город, и все об этом хорошо знают.