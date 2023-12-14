Путин назвал Одессу русским городом

«Все Причерноморье в результате русско-турецких войн отошло к России. При чём здесь Украина-то? Никакого отношения не имеет вообще... Одесса — вообще русский город, мы же знаем об этом, все об этом хорошо знают, нет, напридумывали всякую чушь историческую», — сказал Владимир Путин.