Член бундестага Германии от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Бернд Шаттнер поднял вопрос о рисках эскалации конфликта на Украине для ФРГ. Об этом говорится в обращении парламентария к немецкому правительству. «Лента.ру» ознакомилась с соответствующим документом, опубликованным бундестагом.

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«Как федеральное правительство оценивает риск эскалации для Германии войны на Украине?» — говорится в парламентском запросе Шаттнера, направленном в правительство ФРГ.

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Ранее французский политик, лидер движения «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Европейский союз (ЕС) заинтересован в развязывании третьей мировой войны. Таким образом Филиппо прокомментировал высказывания главы евродипломатии Жозепа Борреля о вероятности военного конфликта высокой интенсивности. По его словам, еврочиновники подтвердили намерения втянуть Европу в глобальный конфликт следом за США.

«Это огромная фантазия глобалистов и ЕС, который говорит о ней с утра до вечера и делает все, чтобы ее ускорить», — сказал политик, призвав европейцев прекратить эскалацию конфликта и остановить поставки военной помощи Украине.

До этого Боррель подчеркивал, что реальная война высокой интенсивности в Европе больше не является фантазией. По его мнению, необходимо создание «оборонного механизма» Евросоюза.