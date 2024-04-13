Украинским войскам на Донецких фронтах не хватает техники, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Сейчас в вооружённых формированиях Украины не хватает техники», — цитирует его РИА Новости.

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По словам Кимаковского, украинских солдат бросают в бой почти без боеприпасов там, где намечается прорыв российских сил.

Кроме того, Кимаковский рассказал, что идущие на мясные штурмы солдаты ВСУ охотней переходят на сторону России.