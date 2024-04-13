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Кимаковский: ВСУ по всему фронту в ДНР испытывают острую нехватку техники

Украинским войскам на Донецких фронтах не хватает техники, заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Стало известно о нехватке техники у ВСУ на донецком направлении
© ТАСС
«Сейчас в вооружённых формированиях Украины не хватает техники», — цитирует его РИА Новости.

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По словам Кимаковского, украинских солдат бросают в бой почти без боеприпасов там, где намечается прорыв российских сил.

Кроме того, Кимаковский рассказал, что идущие на мясные штурмы солдаты ВСУ охотней переходят на сторону России.

Военные новости
Игорь Кимаковский
Денис Пушилин
Украина
СВО