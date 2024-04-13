Центры с нелегалами у границы США с Мексикой заполнены на 245%

Центры пограничного патруля США в Сан-Диего заполнены на 245%.

Об этом пишет New York Post.

Мексика передала письмо с жалобой на Эквадор в секретариат ООН

По данным газеты, в них находятся почти в 2,5 раза больше нелегалов, чем вмещается.

«... а иммигранты здесь благодарят президента Байдена за то, что он впустил их», — говорится в статье.

Ранее предприниматель Илон Маск поддержал мнение о том, что проблемы на границе США чреваты терактом.