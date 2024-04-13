Центры с нелегалами у границы США с Мексикой заполнены на 245%

NYP: центры с нелегалами у границы США с Мексикой в Сан-Диего заполнены на 245%
Центры пограничного патруля США в Сан-Диего заполнены на 245%.
Об этом пишет New York Post.
Мексика передала письмо с жалобой на Эквадор в секретариат ООН
По данным газеты, в них находятся почти в 2,5 раза больше нелегалов, чем вмещается.
«... а иммигранты здесь благодарят президента Байдена за то, что он впустил их», — говорится в статье.
Ранее предприниматель Илон Маск поддержал мнение о том, что проблемы на границе США чреваты терактом.