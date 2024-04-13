Мексика передала письмо с жалобой на Эквадор в секретариат ООН

Постпредство Мексики при ООН передало в секретариат организации письмо с жалобой на действия Эквадора, взявшего штурмом мексиканское посольство в Кито. Об этом говорится в распространенном заявлении МИД республики.

"Постоянный представитель Мексики при ООН Эктор Васконселос и Крус передал сегодня <…> письмо, адресованное генеральному секретарю Антониу Гутерришу, с осуждением серьезных нарушений, совершенных республикой Эквадор 5 апреля в связи с насильственным проникновением эквадорских сил безопасности в посольство Мексики в Кито и нападками на личность и достоинство его дипломатического персонала", - сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

Там добавили, что обратились к генсеку ООН с просьбой распространить предоставленную информацию о противоправных действия Эквадора среди членов организации. Мексиканские дипломаты указали, что письмо, адресованное Гутерришу, дополняет иск, поданный Мексикой против Эквадора в Международный суд в Гааге.

5 апреля власти Мексики заявили о предоставлении политического убежища бывшему вице-президенту Эквадора Хорхе Гласу, который укрывался на территории мексиканского посольства в Кито. Политик проходит обвиняемым по делу о коррупции. Ранее диппредставительство отказывалось впустить полицию на свою территорию для ареста Гласа.

Вечером того же дня полиция Эквадора взяла штурмом посольство Мексики в Кито и арестовала Гласа. По словам главы мексиканского МИД, во время штурма пострадали дипломаты. Власти Мексики заявили о разрыве дипломатических отношений с Эквадором, а также о направлении иска против Кито в Международный суд, в котором, в частности, попросили приостановить членство Эквадора в ООН.