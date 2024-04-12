В Turkish Airlines объяснили отказ в обслуживании туристок из России

Российское посольство в Турции обратилось к турецкой авиакомпании Turkish Airlines за объяснениями после ситуации с тремя женщинами из России, которых не пустили на рейс в Латинскую Америку. Об этом сообщает РБК.

Как рассказала пресс-секретарь российского посольства в Анкаре Ирина Касимова, недопущенные до полета женщины не обращались в дипмиссию за помощью. При этом Касимова подчеркнула, что посольство в курсе ситуации и уже получила комментарий от компании.

В Turkish Airlines ответили, что авиакомпания придерживается правил Международной организации гражданской авиации, а также и условиями страны-следования. Среди таких правил есть требование к наличию у пассажира номера бронирования авиабилета по маршруту туда-обратно; подтверждение бронирования гостиницы, а также кредитных карт и денежных средств; наличие багажа, помимо ручной клади; подтверждающие цель поездки документы; отсутствие различий между датами авиарейсов и датами бронирования гостиницы; ограничение на длительность транзитного перелета внутри стран Латинской Америки (не более 24 часов), а также наличие подтверждения от страны следования в системе авиакомпании «okey to board». В компании подчеркнули, что Turkish Airlines имеет право отказать пассажиру в обслуживании, если хотя бы одно из правил нарушено.

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«По итогам контактов с РЗУ (российскими загранучреждениями — прим. ред.) авиакомпания обещала разместить эту информацию на своем официальном сайте не только на английском языке, но и на русском языке, но по непонятным причинам до сих пор этого не сделала. Продолжаем настаивать», — рассказали в российском посольстве.

Напомним, что 11 апреля в аэропорту турецкого Стамбула отказали в посадке трем женщинам из России. В качестве объяснения причин отказа им предъявили сообщение от Turkish Airlines, в котором ситуация объяснялась тем, что женщины «раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали в Мексике».