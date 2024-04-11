В аэропорту Стамбула отказали в посадке трем женщинам из России

Вице-президент Ассоциации туроператоров (АТОР) и гендиректор компании Space Travel Артур Мурадян заявил, что в аэропорту турецкого Стамбула отказали в посадке трем женщинам из России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Отмечается, что женщины летели в мексиканский Канкун транзитом через Стамбул. При этом рейс авиакомпании Turkish Airlines проходил в рамках тура с заранее оплаченными билетами и номерами в отелях.

Из-за того, что рейс из Москвы был задержан, женщины опоздали на пересадку в Стамбуле — сначала им выдали посадочные талоны на другой рейс и предложили дождаться полета в отеле, но позже им и вовсе отказали в посадке. В качестве объяснения причин женщинам предъявили «странное и откровенно хамское сообщение» от Turkish Airlines: «Поскольку вы раньше не бывали в таких могущественных странах, как Америка, Канада или Англия, а также не бывали раньше в Мексике, вы не сможете летать в соответствии с правилами мексиканского правительства».

Мурадян также добавил, что к россиянкам так и не вышел представитель авиакомпании, а московский филиал Turkish Airlines отказался давать комментарий и как-то вмешиваться в ситуацию.

«Подобные ситуации максимально неблагоприятно сказываются как на самих туристах, так и на туроператорах, приводя к прямым финансовым и репутационным потерям. Напомню, стоимость тура — а она в данном случае весьма немалая, — туристу в полном объеме возмещает туроператор. Ему же потом предстоит разбираться с поставщиками услуг, в том числе авиакомпанией — в этом вопросе мы пойдем до конца», — заявил Мурадян.

На этом фоне вице-президент АТОР посоветовал российским туристам воздержаться от транзитных перелетов на рейсах турецких перевозчиков.

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