Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов.

Об этом пишет The Wall Street Journal.

«Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана по югу или северу Израиля уже в ближайшие 24-48 часов», — говорится в статье.

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Ранее Иран заявил, что ответит на атаку Израиля ограниченным образом.

При этом сообщалось, что США и Израиль привели свои вооружённые силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана.