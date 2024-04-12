WSJ: Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов
Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана в ближайшие 24-48 часов.
Об этом пишет The Wall Street Journal.
«Израиль готовится к прямой атаке со стороны Ирана по югу или северу Израиля уже в ближайшие 24-48 часов», — говорится в статье.
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Ранее Иран заявил, что ответит на атаку Израиля ограниченным образом.
При этом сообщалось, что США и Израиль привели свои вооружённые силы в состояние повышенной готовности на фоне сообщений о возможной атаке со стороны Ирана.