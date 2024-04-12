Украина 23 раза за сутки нанесла удары по ДНР

С 00:00 11 апреля по 00:00 12 апреля Вооруженные силы Украины 23 раза нанесли удары по территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в официальном телеграм-канале.

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Зафиксировано 14 обстрелов на Донецком направлении, восемь обстрелов на Горловском и один обстрел на Ясиноватском. В сумме ВФУ выпустили 71 различный боеприпас.

В результате обстрелов было ранено 6 мирных граждан, в том числе и девочка-подросток. Также загорелась одна квартира в жилом доме, поврежден микроавтобус и автомобиль.