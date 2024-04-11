Боррель призвал Европу к «смелым решениям» по Украине

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза к принятию «смелых решений» по конфликту на Украине. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на сообщение Борреля в социальных сетях.

По словам дипломата, странам Европы будет недостаточно одних только слов для победы в украинском конфликте. Он также призвал дополнительно ускорить поддержку Украины.

«Одними словами Путина не остановить. Мы должны оказать больше военной поддержки. Сегодня я написал министрам иностранных дел и обороны ЕС перед заседанием Совета иностранных дел 22 апреля. Мы должны ускорить и расширить военную поддержку Украины», — заявил Боррель.

Помимо этого дипломат напомнил, что Евросоюз уже «многое делает» для помощи Украине. Отдельно Боррель отметил поддержку оборонной промышленности, направленную на увеличение военного производства в Европе.

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«Я ожидаю смелых решений на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля с Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым», — подытожил он.

Ранее Боррель призвал к прекращению атак по Запорожской АЭС, а также выводу российских сил со станции.