Боррель призвал к выводу с ЗАЭС российских сил

Глава дипслужбы ЕС Жозеп Боррель призвал к прекращению ударов беспилотниками по Запорожской АЭС, поскольку это "повышает риск ядерного инцидента", и к выводу российских сил со станции.

"Безрассудные удары беспилотниками по Запорожской АЭС повышают риск ядерного инцидента. Такие атаки должны прекратиться", - написал он в X (ранее Twitter), не уточняя, что удары осуществляет киевский режим.

При этом он призвал Россию "вывести войска с ЗАЭС".

ВСУ атаковали дроном тренажерный центр ЗАЭС

7, 8 и 9 апреля украинские войска с помощью дронов несколько раз атаковали ЗАЭС. 7 апреля был поврежден грузовик, разгружавший продукты у столовой, расположенной на территории станции. Пострадали три человека. Один из беспилотников ударил по крыше 6-го энергоблока. 8 апреля дрон-камикадзе ВС Украины был сбит над АЭС, его обломки упали на кровлю 6-го энергоблока. 9 апреля беспилотник ударил по корпусу, в котором находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала. Сам тренажер не поврежден, пострадала только крыша здания.