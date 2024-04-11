Зеленский призвал дать сигнал Путину принятием Украины в ЕС в июне

Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза (ЕС) принять Украину в альянс уже в июне. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Такое заявление он сделал во время совместной конференции с президентами Литвы и Польши в Вильнюсе. По словам Зеленского, если Евросоюз не примет Украину в свои ряды уже летом, президент России Владимир Путин расценит это «как слабость ЕС».

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«Июнь – это время, когда будет фактически правильным начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал, чтобы у Путина не было соблазна думать, будто Европа проявляет слабость», — заявил он.

Ранее Зеленский заявил, что после утверждения «мирного плана» в Швейцарии его могут обсудить уже с Россией.