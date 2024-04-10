Зеленский впервые заговорил о «мирном плане» с участием РФ

Зеленский впервые заговорил о возможности обсуждения «мирного плана» с Россией
Существует возможность обсуждения «мирного плана» с участием России, но только после его утверждения на конференции в Швейцарии. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
— Мы подготовим план, и я думаю, что некоторые пункты будут готовы и будут содержать конкретные детали, что нужно делать, уже во время первой встречи, — заявил украинский лидер.
Зеленский добавил, что после проведенных обсуждений в Швейцарии будет подготовлен полноценный план, который в будущем некоторые переговорщики предоставят российским представителям. Однако, указал украинский президент, это произойдет только после формирования общего мнения саммита, передает РИА Новости.
Швейцария будет проводить в июне мирную конференцию по вопросу Украины недалеко от города Люцерн без присутствия России. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов официально подтвердил, что мирный саммит без участия РФ.
При этом в конце марта издание South China Morning Post со ссылкой на источники писало, что Швейцария и Китай настаивают на участии российской стороны.