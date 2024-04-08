В Австрии признали, что многие страны не разделяют позицию Запада по Украине

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что многие мировые страны не разделяют позицию Запада по конфликту на Украине. Об этом он рассказал в интервью изданию Grand Continent.

По его словам, позицию Запада в первую очередь не разделяют страны БРИКС. При этом Нехаммер добавил, что такое несогласие является проблемой для Европы.

«С 2022 мы разрабатывали свой ответ на российскую агрессию изолированно, словно в закрытом сосуде Запада. Мы быстро пришли к согласию в том, как нужно поддерживать Украину и как прекратить войну. Но большая часть мира, в первую очередь я думаю о странах БРИКС, не разделяет наш анализ и не понимает нашу позицию. Это проблема», — заявил он.

Помимо этого Нехаммер подчеркнул, что страны Европы пытаются донести свою позицию до Индии, Китая и Бразилии. По его словам, решение конфликта на Украине заключается в налаживании связей и возвращению за стол переговоров.

Ранее Нехаммер заявил, что Австрия собирается сократить военный нейтралитет.