Канцлер Австрии: Вена сохранит военный нейтралитет

Австрия останется нейтральным государством в военном отношении, несмотря на увеличение оборонного бюджета. Об этом сообщил канцлер Австрии Карл Нехаммер.

«Мы являемся и останемся абсолютно нейтральными в военном отношении, даже если, как и у всех остальных стран — членов (ЕС. — RT), наш оборонный бюджет увеличивается», — заявил он в интервью французскому журналу Le Grand Continent.

По его словам, к 2027 году Австрия увеличит военные расходы до 1,5% ВВП.

Ранее Нехаммер заявил, что не во всех вопросах согласен с президентом Франции Эммануэлем Макроном по вопросу урегулирования украинского конфликта.