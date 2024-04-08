Ульянов: обсуждение в МАГАТЭ атак на ЗАЭС не понравится Украине

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что потенциальное обсуждение в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) атак на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) будет «неприятным» для Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир «Россия 24».

Такой ответ Ульянов сделал на вопрос о том, имеет ли вообще смысл инициировать подобное обсуждение в МАГАТЭ. При этом российский представитель добавил, что действия Украины создают угрозу и для сотрудников МАГАТЭ.

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«Думаю, что этот вопрос будет обсуждаться. Когда и каким образом? Сейчас я сказать не могу, но уверен, что обсуждение этой темы будет, и оно будет неприятным для Киева. Слишком серьезные угрозы украинская сторона создает европейскому континенту», — заявил он.

Ранее в пресс-службе ЗАЭС сообщили о сбитом над станцией беспилотнике ВСУ.