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Ульянов: обсуждение в МАГАТЭ атак на ЗАЭС не понравится Украине

Представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что потенциальное обсуждение в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) атак на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) будет «неприятным» для Украины. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эфир «Россия 24».

Ульянов: обсуждение в МАГАТЭ атак на ЗАЭС не понравится Украине
© РИА Новости

Такой ответ Ульянов сделал на вопрос о том, имеет ли вообще смысл инициировать подобное обсуждение в МАГАТЭ. При этом российский представитель добавил, что действия Украины создают угрозу и для сотрудников МАГАТЭ.

Украинский беспилотник сбили над ЗАЭС

«Думаю, что этот вопрос будет обсуждаться. Когда и каким образом? Сейчас я сказать не могу, но уверен, что обсуждение этой темы будет, и оно будет неприятным для Киева. Слишком серьезные угрозы украинская сторона создает европейскому континенту», — заявил он.

Ранее в пресс-службе ЗАЭС сообщили о сбитом над станцией беспилотнике ВСУ.

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