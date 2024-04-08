Украинский беспилотник сбили над ЗАЭС

Украинский дрон-камикадзе сбили над Запорожской АЭС, обломки упали на кровлю 6-го энергоблока. Об этом сообщает пресс-служба атомной станции в Telegram-канале.

Беспилотник сбили сегодня утром. Угроз нарушения пределов безопасности ЗАЭС не фиксируется.

«К сожалению, не смотря на все призывы к ВСУ прекратить террористические акты, обстрел станции и объектов ее инфраструктуры продолжаются. И это способно повлиять на безопасную эксплуатацию АЭС», — добавили в ЗАЭС.

Напомним, что в воскресенье, 7 апреля, украинские войска провели серию атак по Запорожской АЭС. Один из ударов пришелся по территории возле столовой — ранения получили три сотрудника станции. Спустя полчаса еще один беспилотник упал в районе грузового порта.

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Позднее Вооруженные силы Украины ударили дроном по куполу шестого энергоблока. Пресс-служба станции сообщала, что критических повреждений нет, а радиационный фон не изменился и не превышает естественных фоновых значений.