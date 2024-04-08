Ким Чен Ын выразил соболезнования из-за ЧС в Оренбургской области

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму с соболезнованиями в связи с затоплением в Оренбургской области. Об этом сообщает ЦТАК.

В ней указано, что «товарищ Ким Чен Ын от имени правительства, народа КНДР и от себя лично выразил глубокое сочувствие президенту РФ и в его лице правительству и народу РФ, пострадавшим в связи с серьезным материальным ущербом от затопления в Оренбургской области». Он пожелал народу России скорейшей ликвидации последствий стихийного бедствия, а жителям пострадавшего района — благополучия.

Жителей Орска предупредили о выходе еще одной реки из берегов

«Наш народ всегда будет вместе с российским народом», — резюмировал Ким.

В Орске Оренбургской области более двух тысяч человек эвакуировано из зоны затопления. Грунтовую дамбу на реке Урал в городе прорвало вечером в пятницу, 5 апреля. До этого на ней были обнаружены две протечки.