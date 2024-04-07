Жителей Орска предупредили о выходе еще одной реки из берегов

Мэр Орска Василий Козупица предупредил жителей о выходе реки Елшанки из берегов в районе улицы Щорса. Соответствующая публикация была размещена в его Telegram-канале.

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"Вода поступает со стороны Рабочего поселка и заходит в район 2-го участка по руслу реки", - заявил Козупица.

До этого правительство Оренбуржья сообщило о подъеме воды в реке Самаре до критической отметки.

Вечером 5 апреля в Орске Оренбургской области прорвало дамбу сразу в двух местах. По словам местных жителей, течь в ней была уже несколько дней. Дамбу пытаются срочно заделать, а людей из города эвакуируют. Затоплены уже несколько тысяч зданий и домовладений.

Уровень реки Урал в Оренбурге приблизился к опасному

Днем 6 апреля уровень воды в реке Урал в административном центре области Оренбурге стал приближаться к критической отметке в 930 см.

В регионе ввели режим ЧС федерального характера.