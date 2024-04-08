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Президент Финляндии назвал единственный способ добиться мира на Украине

Конфликт на Украине можно решить только военным путем, заявил президент Финляндии Александр Стубб в эфире телеканала CNN. По его словам, для достижения мира необходимо продолжать боевые действия.

Президент Финляндии назвал единственный способ добиться мира на Украине
© ТАСС
«Единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя», — уверен финский лидер. Он полагает, что сейчас стороны конфликта не могут начать мирные переговоры.

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При этом глава государства признал, что украинцы уже устали от затянувшихся боевых действий.

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