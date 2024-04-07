$92.42+0.11100.13+0.06
Войти в почту

На Украине заявили о непричастности к ударам по ЗАЭС

Представитель военной разведки министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Вооруженные силы страны якобы не причастны к ударам по Запорожской АЭС. Его слова приводит издание "Украинская правда".

На Украине заявили о непричастности к ударам по ЗАЭС
© Газета.Ru
"Украина не причастна ни к каким вооруженным провокациям на территории Запорожской АЭС", - сообщил Юсов.

До этого генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси охарактеризовал атаку беспилотников на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) безрассудной и призвал как можно скорее прекратить подобные действия в отношении энергообъекта.

Гросси утверждает, что столь безрассудные атаки существенно повышают риск серьезной ядерной аварии и должны немедленно прекратиться. По оценке экспертов агентства, нанесенные дронами повреждения на блоке N6 не повлияли на ядерную безопасность ядерной установки.

При этом постоянный представитель России при Совете Безопасности ООН в Вене Михаил Ульянов назвал атаку беспилотников Вооруженных сил Украины Запорожской атомной электростанции нарушением пяти принципов по защите ядерной установки, заявленных ранее Гросси.

В мире
Андрей Юсов
Рафаэль Гросси
Михаил Ульянов
МАГАТЭ
Совбез ООН
Вена
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости