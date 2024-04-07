Эксперт рассказал, когда Иран отомстит Израилю за удар по посольству

Удар возмездия Ирана по Израилю состоится в самый неожиданный момент, когда Тель-Авив будет к нему «максимально не готов». Такой прогноз дал в эфире Радио Sputnik международный журналист и политолог Аббас Джума.

Эксперт рассказал, что в Израиле сейчас мобилизуют ресурсы, чтобы отразить предполагаемый удар возмездия Тегерана за атаку на посольство Ирана в Сирии. Такая повышенная готовность длится уже шесть дней. Однако иранцы, скорее всего, будут выжидать и ударят в самый неожиданный момент.

«Это может быть и 16, и 60 дней. Иран будет тянуть и, конечно же, ударит тогда, когда Израиль будет к этому максимально не готов», — сказал Джума.

Пока, по его словам, Иран считает наиболее правильной тактикой держать в напряжении Тель-Авив и «тем самым оттягивать ресурс от бойни в секторе Газа».

Политолог не сомневается, что удар возмездия последует, поскольку об этом было сказано на самом высоком уровне.

«Об этом сказал верховный лидер Исламской республики аятолла Али Хаменеи, а он просто так слов на ветер не бросает», — отметил Джума.

Ранее руководитель и духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в соцсети X на иврите написал, что заставит Израиль раскаяться за удар по посольству Исламской республики в Дамаске.

Министр обороны Ирана пригрозил Израилю сильным ударом за атаку на посольство

В результате израильского удара погибли 13 человек, включая двух генералов Корпуса стражей исламской революции.