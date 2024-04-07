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В Иране заявили, что посольства Израиля "больше не в безопасности"

Посольства Израиля по всему миру после израильского удара по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске больше не в безопасности. С таким заявлением выступил главный военный советник духовного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи генерал Яхья Сафави.

В Иране заявили, что посольства Израиля "больше не в безопасности"
© ТАСС
"Военное нападение на консульство и гибель [иранских] советников, которые находились там законно по приглашению Сирии, - нарушение международного права, и ни одно посольство (Израиля - прим. ТАСС) больше не в безопасности", - приводит его слова агентство Tasnim.