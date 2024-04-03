Политолог Марков объяснил планы Порошенко баллотироваться в президенты Украины

Политолог Сергей Марков прокомментировал заявление экс-президента Украины Петра Порошенко о намерении принять участие в следующих президентских выборах и рассказал о факторах, побуждающих того строить соответствующие планы.

Ранее Порошенко в интервью телеканалу Al Jazeera заявил о планах баллотироваться на еще один срок, когда в стране удастся провести выборы, а также объявил о намерении баллотироваться в Европарламент в случае вступления Украины в ЕС. Срок полномочий действующего президента Украины Владимира Зеленского истекает 20 мая 2024 года. Выборы президента должны были пройти в конце марта, но на Украине действует военное положение. По украинским законам, в таких условиях не проводятся ни выборы президента, ни выборы в Верховную раду.

Я расцениваю его слова, как попытку реально стать будущим президентом. Полагаю, его сильно вдохновляет [экс-президент США Дональд] Трамп, который проиграл прошлые выборы (честно сказать, путем фальсификаций), но сейчас вновь участвует в президентской гонке с очень высокими шансами на победу. Кроме того, Порошенко вдохновляет тот факт, что за время СВО очень сильно вырос ультранационалистический и неофашистский электорат, который, собственно, за него и голосовал на прошлых выборах. Его вдохновляет и то, что рейтинг [действующего президента Украины Владимира] Зеленского за последнее время очень сильно упал, поскольку его считают виновником той катастрофы, в которой оказалась Украина. При этом [экс-главком Вооруженных сил Украины Валерий] Залужный, у которого был самый высокий рейтинг, был отстранен Зеленским и «выброшен» из страны. И с большой вероятностью его будут забывать, поскольку популярность Залужного среди населения Украины носит характер более романтический - с ним связывали некую надежду на чудо. Но у Залужного нет ни своей политической программы, ни своей политической команды. Так что с политической точки зрения он является tabula rasa, пустым местом. Поэтому твердой привязки у избирателей, которые были готовы проголосовать за Залужного и принести ему победу, сейчас нет, они легко могут уйти к Порошенко, и это его вдохновляет. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

Участвовать в выборах Порошенко побуждает и тот факт, что «у Зеленского по ряду вопросов существуют очевидные трения с американцами», считает политолог.

«И Порошенко надеется, что он в большей мере сможет отвечать на американские запросы, поскольку американцы все-таки остаются определяющей силой на Украине, по сути дела, остаются диктатором Украины, хотя субъектность Зеленского несколько выросла на фоне того, что американцы не выполняют обязательства по финансированию своего неоколониального марионеточного режима», - заявил Марков.

Перед президентскими выборами в США американцы могут потребовать установления перемирия на Украине, добавил эксперт.

«И в этом случае американцы также могут потребовать от Зеленского проведения президентских выборов на Украине, тогда у Порошенко появится шанс победить Зеленского», - сказал политолог.

Вместе с тем Марков допустил, что украинский президент Зеленский в обозримом будущем «может быть ликвидирован, поскольку он с высокой вероятностью участвовал в организации теракта в «Крокусе»».

«И тогда выборы могут состояться по этой причине. Однако для нас важно, что Зеленский – военный преступник, что он по горло в крови. Он должен сидеть на скамье подсудимых международного трибунала», - сказал собеседник Рамблера.

Слова Порошенко о намерении баллотироваться в Европарламент в случае вступления Украины в ЕС эксперт назвал «демонстрацией его политической ориентации».

«На самом деле вступление Украины в Евросоюз возможно, поскольку этого от ЕС сейчас требуют американцы. В данном случае вступление Украины в ЕС будет гарантией постоянного финансирования Евросоюзом украинского неофашистского режима», - заключил политолог.

Эксперты ранее объяснили последствия отказа властей Украины от проведения выборов.