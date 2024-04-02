Политолог оценил вероятность объявления Ираном войны Израилю

Политолог, эксперт по Ближнему Востоку Александр Каргин разговоре с Рамблером прокомментировал удар Израиля по консульству Ирана в Сирии, рассказав о его возможных причинах и последствиях.

1 апреля Израиль нанес удар по генконсульству Ирана в Дамаске. В результате удара погибло одиннадцать человек, в том числе генерал Мохаммад Реза Захеди из командного состава сил спецназначения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Авиаудар Израиля по консульству специалист назвал «продолжением практики противостояния страны с Ираном».

Израиль уже не в первый раз успешно ликвидирует высокопоставленных офицеров КСИР. Судя по всему, в данном случае было уничтожено руководство КСИР в Сирии – военный в звании генерала и его заместитель. И данная ситуация отличается двумя факторами: во-первых, погибший офицер КСИР является крайне высокопоставленным, во-вторых, удар был нанесет именно по зданию консульства. При этом важно отметить, что в принципе в «общении» Израиля и Ирана задействование подобных дипломатических объектов происходит не впервые — это уже некая «сложившаяся практика». Например, в 1992 году произошла террористическая атака на посольство Израиля в аргентинском Буэнос-Айресе, в которой в последствии обвинили Иран. Так что история с использованием Израилем и Ираном в рамках противостояния между ними дипломатических представительств и практики покушений на высокопоставленных лиц двух стран – это очень старая история, и в данном случае речь идет об эскалации. Отношения между Израилем и Ираном еще до начала конфликта в Газе были враждебными, а сейчас между двумя странами, по сути, происходит необъявленная открыто война, и в рамках этой необъявленной войны произошел удар. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по Израилю и Ближнему Востоку

Вместе с тем эксперт выразил мнение, что последствия нового удара Израиля «не будут глобальными».

«Мне кажется, что ожидать объявления Ираном открытой войны Израилю сейчас не приходится. Не думаю, что Иран пойдет на открытое противостояние с Израилем, пока у него нет ядерного оружия. Вместе с тем вполне стоит ожидать какой-то попытки ответа, например, нанесения удара по какому-то из израильских посольств, либо атаки на Израиль через прокси Ирана – через «Хезболлу» илу хуситов. Определенный ответ, конечно, будет, но не думаю, что он приведет к горячей стадии войны», - заявил аналитик.

Каргин также ответил на вопрос о степени влияния США на решения Израиля по проведению военный действий на Ближнем Востоке.

«Судя по последним событиям, отношения Израиля и США постепенно портятся. Если честно, [премьер-министр Израиля Биньямин] Нетаньяху мало во что ставит [президента США Джо] Байдена. Мы помним, что Байден требовал от Нетаньяху остановить военные действия в Газе, при этом израильский премьер не просто отказался от этого, но и заявил, что в ближайшее время начнется штурм города Рафах – последнего крупного города в Газе, который остается под контролем ХАМАС. Кроме того, мы видим, что в целом уровень отношений Израиля и США падает, а израильское руководство при этом зачастую демонстрирует нарочитое неуважение к Белому дому, ожидая, судя по всему, смены президента США (победы Дональда Трампа на выборах главы государства). А к Байдену в Израиле сейчас относятся, мягко говоря, прохладно. Многие там считают, что в угоду политической карьере, в угоду заигрывания с ультралевым электоратом США Байден «предает интересы Израиля и отворачивается от государства»… Сейчас сложно сказать, знали ли США о готовящемся ударе по консульству, но я допускаю, что Израиль мог поставить США в известность в последний момент, однако он мог этого и не делать», - подчеркнул собеседник.

Политика США на Ближнем Востоке в последние годы – это «один большой провал», заявил эксперт.

«И то, что Израиль сейчас отстраняется от США – это некое наглядное свидетельство банкротству политики Вашингтона. Израиль долгое время называли «флагманом Америки на Ближнем Востоке», а сейчас этот флагман разворачивается к США своей задней частью», - сказал он.

Ранее МИД РФ осудил удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске.