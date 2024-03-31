На Украине начали продавать мемуары вождя хорватских нацистов
Крупнейшая на Украине сеть книжных магазинов начала продавать мемуары основателя хорватской фашистской партии, союзника Гитлера Анте Павелича. Он и его подельники убили 30 тысяч евреев, но в аннотации об этом не сказано, упоминается только «борьба за независимость Хорватии». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание Страна.ua.
Первым на книгу хорватского фашиста обратил внимание глава «Украинского еврейского комитета» Эдуард Долинский.
«Павелич — глава марионеточного правительства Хорватии, союзника нацисткой Германии в 1941-45 годах, палач евреев, сербов и цыган», — заявил Долинский
Он отметил, что Павелич повинен в гибели более 30 тысяч хорватских евреев. Фашисты-усташи убили их в концентрационном лагере Ясеновац.
Однако в мемуарах фашиста об этом ничего не сказано, а в аннотации книги написано лишь о «борьбе за независимость Хорватии», которую якобы возглавил Павелич.
Ранее в Иордании заявили, что Киев движется в сторону нацизма и ультраправой идеологии и это факт, а не пропаганда.