На Украине начали продавать мемуары вождя хорватских нацистов

Крупнейшая на Украине сеть книжных магазинов начала продавать мемуары основателя хорватской фашистской партии, союзника Гитлера Анте Павелича. Он и его подельники убили 30 тысяч евреев, но в аннотации об этом не сказано, упоминается только «борьба за независимость Хорватии». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинское издание Страна.ua.

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Первым на книгу хорватского фашиста обратил внимание глава «Украинского еврейского комитета» Эдуард Долинский.

«Павелич — глава марионеточного правительства Хорватии, союзника нацисткой Германии в 1941-45 годах, палач евреев, сербов и цыган», — заявил Долинский

Он отметил, что Павелич повинен в гибели более 30 тысяч хорватских евреев. Фашисты-усташи убили их в концентрационном лагере Ясеновац.

Однако в мемуарах фашиста об этом ничего не сказано, а в аннотации книги написано лишь о «борьбе за независимость Хорватии», которую якобы возглавил Павелич.

Ранее в Иордании заявили, что Киев движется в сторону нацизма и ультраправой идеологии и это факт, а не пропаганда.