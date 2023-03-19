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19 минут назад

Украину обвинили в движении в сторону нацизма

Lenta.ru

Иорданский эксперт по делам исламских движений Хасан Абу Хания прокомментировал сожжение Корана военными Вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что таким образом страна движется в сторону нацизма и ультраправой идеологии, сообщает РИА Новости.

Украину обвинили в движении в сторону нацизма
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Украина постепенно дрейфует в сторону ультраправых и нацизма, и это факт, а не просто пропаганда», — заявил он.

По его словам, попытки оскорбить религиозные символы в настоящее время стали чем-то новым, чего не было ранее. Также эксперт указал на то, что на сегодняшний день на Западе стремятся отменить русскую культуру.

17 марта глава Чечни Рамзан Кадыров объявил награду за бойца ВСУ, который разжег костер, используя для растопки страницы Корана. За их уничтожение он объявил награду в пять миллионов рублей, а за пленение — десять миллионов рублей. По его словам, украинские военные показали свое «истинное фашистско-сатанинское нутро». Также он выразил сомнение, что у бойцов хватило бы смелости сделать это, если бы рядом находились чеченцы или мусульмане.

В мире,Рамзан Кадыров,
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