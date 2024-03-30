В Грузии зафиксированы три землетрясения

В субботу в Грузии были зарегистрированы три землетрясения магнитудами 4,0, 4,2 и 4,8. Такие данные приводит грузинский Национальный центр сейсмического мониторинга, передает РИА Новости.

Первое землетрясение магнитудой 4,8 произошло в 16:44 мск. Эпицентр находился в 8-10 километрах от города Они в регионе Рача.

Еще два землетрясения были зафиксированы там же чуть позднее.

Местные власти заявили, что информация о пострадавших и разрушениях к ним не поступала. Обращений в Службу по чрезвычайным ситуациям также не было.

Минувшей осенью близ Тбилиси произошло землетрясение магнитудой 4,7, вызвавшее панику в городе.