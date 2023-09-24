Землетрясение магнитудой 4,7 вызвало панику в Тбилиси

Землетрясение магнитудой 4,7 произошло в воскресенье в четырех километрах от Тбилиси, сообщил Институт изучения Земли, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Землетрясение в 8.00 (7.00 мск) не принесло жертв и разрушений, но вызвало панику в некоторых районах грузинской столицы, где жители покидали дома, а также встревоженные отклики в социальных сетях.