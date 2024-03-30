Премьер Эстонии рассказала, что ее тревожит в ситуации с Украиной

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас выступила с заявлением о снарядном голоде Киева и неспособности ВСУ противостоять российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ERR.

«Я немного встревожена. Из Украины приходят сообщения, что боеприпасы до них не доходят», — сказала она.

По ее словам, также поступает информация, что из-за снарядного голода украинские вооруженные формирования не могут вывозить раненых с передовой.

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Министр обороны Эстонии Ханно Певкур также указал, что у ЕС не хватает денег на закупку снарядов для Киева. Он отметил, что перед отправкой снаряды необходимо проверить, поэтому они попадут на фронт в лучшем случае к концу года.

На этой неделе итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что по инициативе властей Чехии несколько западных стран подписали договоры на поставку боеприпасов с третьими государствами. Снаряды отправят Киеву. Все контракты оцениваются примерно в 1,8 млрд евро.