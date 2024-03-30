Израиль предложил ввести международный контингент в Газу

Министр обороны Израиля Йоав Галант во время визита в Вашингтон предложил создать международные силы безопасности с участием арабских государств для обеспечения порядка в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на двух израильских чиновников.

По их словам, международный контингент может оставаться на территории анклава в течение ограниченного по времени "переходного периода", обеспечивать безопасность и порядок, сопровождать колонны с гуманитарной помощью, охранять временный порт, который США построят для ее доставки по морю, а также создать альтернативу управлению палестинского движения ХАМАС в Газе. "Такой шаг позволит создать управляющий орган в анклаве, который не является ХАМАС, и поможет урегулировать растущую проблему в отношениях Израиля и США, касающуюся гуманитарной ситуации в Газе", - рассказал один из собеседников издания.

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Галант обсудил это предложение с представителями американских властей, в том числе министром обороны Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном и помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном. Axios отмечает, что Галант запросил у Вашингтона материальную и политическую поддержку инициативы, но не требовал прямого участия в ней США, в частности, отправки американских войск.

Высокопоставленный американский чиновник, с которым пообщался Axios, заявил, что такая идея действительно рассматривается, но шансы на ее реализацию невелики. Он объяснил, что для отправки иностранных военных в Газу потребуется приглашение Палестины в контексте двухгосударственного решения, что может вызвать сопротивление израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху, который выступает против вмешательства палестинской администрации в конфликт в Газе. Представитель США добавил, что из арабских стран наиболее активно инициативу поддерживает Египет.

Представитель одной из арабских стран, упоминавшихся на переговорах в Вашингтоне, заявил порталу, что Израиль неверно истолковал позицию государств региона. По его словам, арабские страны пока не готовы направить войска для охраны колонн с гуманитарной помощью, но смогут предоставить миротворческий контингент после завершения боевых действий в Газе. Источник Axios отметил, что в таком случае взять на себя руководство инициативой должны США.

Как заявил израильский чиновник, Галант и другие высокопоставленные лица проведут в будущем дополнительные переговоры по этой теме с коллегами из США и возможными участниками инициативы среди арабских стран.