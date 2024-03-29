США одобрили новые поставки истребителей и бомб Израилю

Вашингтон одобрил новые поставки истребителей и бомб Израилю на «миллиарды долларов». Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники.

По данным издания, новые пакеты вооружений включают в себя более 1800 бомб MK84 и 500 бомб MK82.

«Мы продолжаем поддерживать право Израиля на самооборону», — приводятся в тексте слова представителя Белого дома.

При этом в WP отметили, что, по мнению некоторых демократов, власти США должны воздержаться от поставок оружия в отсутствие обязательств Израиля, чтобы уберечь гражданское население в ходе запланированной операции в Рафахе. В Израиле новые поставки вооружений комментировать отказались.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда палестинское движение ХАМАС нанесло масштабный удар по территории Израиля. В ответ ЦАХАЛ ударил по сектору Газа. С обеих сторон было объявлено о проведении военных операций против друг друга.