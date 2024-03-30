Переговоры Варшавы и Киева обернулись скандалом

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качку «побагровел» от слов заместителя главы министерства сельского хозяйства Польши Михала Колодзейчака во время переговоров в Варшаве. Об этом пишет издание Wirtualna Polska со ссылкой на источники, передает РИА Новости.

Как говорится в публикации, все надеялись, что атмосфера на посвященных сельскому хозяйству переговорах будет благоприятной, однако все изменилось, когда Колодзейчак, как утверждается в тексте, потребовал от главы Всеукраинского аграрного совета Андрея Дыкуна не упоминать в контексте обсуждения импорта зерна боевые действия.

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«Все напряглись, Тарас Качка даже побагровел», — рассказал источник WP.

Сам Колодзейчак в беседе с изданием признал, что тема военного конфликта в ходе беседы действительно всплыла. Затронул ее один из представителей Украины, напоминая про тяжелую ситуацию в стране, однако Колодзейчак ответил, что «экономические переговоры не имеют к этому отношения».

Wirtualna Polska пишет, что после переговоров власти Киева и украинские СМИ резко раскритиковали Колодзейчака. Сама встреча прошла в четверг, на ней присутствовали министры сельского хозяйства Польши и Украины Чеслав Секерский и Николай Сольский, а также представители польских и украинских организаций фермеров.