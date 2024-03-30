В ФРГ озвучили мнение по поводу конфликта на Украине

Надеяться на скорое завершение военного конфликта на Украине не стоит. Такое мнение выразил Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в видеообращении, опубликованном в X, пишет ТАСС.

«Мы стремимся к миру. Да. Но честный, горький ответ таков: вероятно, не будет скорого хорошего конца, даже если мы хотим иного», — написал он.

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Хабек считает, что Европа и Германия должны быть готовы к угрозе своей безопасности, потому что все прочие варианты были бы «наивными». Он убежден, что им следует обеспечить себе всестороннюю защиту, в том числе от военных нападений, подчеркивая, что РФ полностью перешла на военные рельсы и наращивает количество вооружений. Также Хабек указал, что власти ФРГ в последнее время спорят о поддержке Киева, дискуссии доходили до оскорблений.

«Я рано высказался о поставках оружия Украине, я и сейчас выступаю за то, чтобы мы и дальше поддерживали ее в больших объемах и новой военной техникой», — подчеркнул он.

Вице-канцлер также признал, что понимает точку зрения других людей, ведь они просто боятся дальнейшей эскалации конфликта. В то же время он не считает, что заморозка боевых действий поможет, ведь только украинцам решать, какую цену они готовы заплатить и на каких условиях им добиваться перемирия.