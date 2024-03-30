Подоляк признал продвижение российских сил все дальше вперед

Вооруженным силам Украины в последнее время приходится тяжело, давление со стороны российских войск увеличилось. Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкой газете Bild, пишет ТАСС.

Он уточнил, что ВС РФ продвигаются все дальше и дальше, когда как украинским бойцам остается только держать оборону. При этом российские войска продолжают наращивать вооружения, укреплять позиции и мобилизовать пополнение запасов.

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«Мы не можем решить проблему с нехваткой оружия. Мы готовимся к различным сценариям. Будет ли крупномасштабное наступление россиян? Я не уверен», — признался Подоляк. Он добавил, что ВС РФ, несомненно, продолжат наступление, а украинские войска не смогут разрушить логистику их снабжения.

Подоляк также отверг идею торможения конфликта, которую ранее предложил глава фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге Рольф Мютцених. Он уверен, что у России вполне ясные цели, и она не станет прекращать боевые действия даже временно. Он также считает, что речь в конфликте на Украине «идет не о территориях, но о доминировании»