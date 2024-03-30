ВСУ столкнулись с нехваткой солдат

Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой солдат и теряют до 1 тыс. военных в сутки. Такое мнение выразил в среду бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.
"Украина в чрезвычайно тяжелой ситуации в настоящий момент. [Президент Украины Владимир] Зеленский вышел и сказал, что им не хватает 700 тыс. военных. Куда они делись? Не знаю, все мертвы. И у них в резерве есть только 200-300 тыс. солдат, которых можно было бы отправить на фронт. Они теряют 1 тыс. военных в сутки, и у них нет [ресурсов], чтобы сдержать Россию", - сказал он.
По словам Риттера, Киеву "необходима живая сила прямо сейчас".
"Для этого они могут направить иностранных военных на задние линии, чтобы украинские войска могли отправиться на фронт. Но ирония заключается в том, что даже при этом раскладе получится отправить не более 600 тыс. военных", - полагает он.