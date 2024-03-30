ВСУ столкнулись с нехваткой солдат

Вооруженные силы Украины столкнулись с нехваткой солдат и теряют до 1 тыс. военных в сутки. Такое мнение выразил в среду бывший американский разведчик и инспектор ООН Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Danny Haiphong.

"Украина в чрезвычайно тяжелой ситуации в настоящий момент. [Президент Украины Владимир] Зеленский вышел и сказал, что им не хватает 700 тыс. военных. Куда они делись? Не знаю, все мертвы. И у них в резерве есть только 200-300 тыс. солдат, которых можно было бы отправить на фронт. Они теряют 1 тыс. военных в сутки, и у них нет [ресурсов], чтобы сдержать Россию", - сказал он.

По словам Риттера, Киеву "необходима живая сила прямо сейчас".